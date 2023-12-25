Набиуллина допустила рост доли продаж валютной выручки экспортерами до 100%

В ноябре доля чистых продаж экспортной валютной выручки могла достичь 100%, допустила глава ЦБ. На рост продаж оказывают влияние несколько факторов, а указ президента об обязательной продаже выручки — лишь один из них, полагает Набиуллина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)