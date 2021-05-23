Владимир Месамед: «Ираном руководят неуправляемые старцы»

На демонстрации в Тегеране приходят десятки тысяч людей. «Марг бар Эсраиль!» («Смерть Израилю!») – выкрикивают женщины в черных хиджабах, и толпа подхватывает: «Эсраиль байад аз накше-йе джахан махв гардад! («Стереть Израиль с карты мира!») Вздымается бело-голубой флаг, охваченный огнем, и участники демонстрации ликуют: «Годдэ-е саратани байад аз баданэ Хаварэ Мийанэ хазф шавад!» («Вырезать из тела Ближнего Востока сионистскую опухоль!») Люди беснуются, улюлюкают, хлопают в ладоши.