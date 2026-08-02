Daily Storm
MainНовостиВластьОбществоЭкономикаКультураЧтиво
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Daily Storm

690 подписчиков

В Белгородской области при атаке дрона на предприятие ранены мужчина и женщина

В Белгородской области при атаке дрона на предприятие ранены мужчина и женщина

Пострадавших с осколочными ранениями доставили в больницуВ селе Ясные Зори Белгородского округа в результате взрыва украинского дрона на предприятии пострадали два мирных жителя — мужчина и женщина, сообщил оперативный штаб региона.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии