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Сначала радуют, потом просят: мошенники придумали новую схему обмана россиян

Сначала радуют, потом просят: мошенники придумали новую схему обмана россиян

Мошенники придумали новый способ обмана россиян. Сначала они отправляют цветы через курьера, а после просят назвать четырехзначный код из сообщения якобы для того, чтобы отчитаться перед руководством службы доставки.

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