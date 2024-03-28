В Ростове школьница скончалась из-за менингококковой инфекции

Её одноклассников отправили на дистанционное обучение.В ростовской школе №104, которая находится в Ворошиловском районе, зарегистрировали один случай заболевания менингоэнцефалитом (менингококковая инфекция).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии