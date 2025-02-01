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СССР-Россия

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Олимпийский чемпион Тихонов назвал себя нищим с пенсией в 140 тыс. рублей

Олимпийский чемпион Тихонов назвал себя нищим с пенсией в 140 тыс. рублей

@ Алексей Филиппов/РИА Новости Tекст: Валерия Городецкая Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил о своем бедственном положении, несмотря на получение трех пенсий на общую сумму 140 тыс.

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Комментарии
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Александр лесной
ДАВАЙ МНЕ СВОЮ ВСЮ ПЕНСИЮ 140000 ТЫСЯЧ ВОЗЬМИ МОЮ 19986 ТЯСЯЧ
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17 час.
Игорь Максаков
У меня с вами один в один такая же пенсия))))
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15 час.
ВТ
Вячеслав Тарасов
Шурик, приходи ко мине жить, будет тибе моя &quot;пятёрочка&quot; со всеми её ценовыми прелестями. Ох и заживём на две пенсии.
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6 час.
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