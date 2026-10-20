Демократы пообещали Зеленскому закон об оказании помощи Украине «в любом случае» Три ведущих демократа Палаты представителей США пообещали добиваться принятия закона, который обяжет администрацию Дональда Трампа предоставлять Украине необходимую помощь в любом случае для противодействия России.
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