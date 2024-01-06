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Леккеримяки признан MVP МЧМ-2024. С 6 шайбами форвард Швеции разделил 1-е место в гонке снайперов

19-летний форвард сборной Швеции U20 забил гол в финальном матче с США (2:6) и с 6 шайбами разделил первое место в гонке снайперов турнира вместе с чехом Иржи Кулихом и американцем Гэвином Брайндли.

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