Биолог Наполов: миндаль помогает оптимальной работе сердца и сосудов

Миндаль содержит большое количество белков, витаминов, жиров, которые способствуют усвоению жирорастворимых витаминов, а также минералов и антиоксидантов, рассказал в беседе с RT доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения биолог Виталий Наполов.