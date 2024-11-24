Биолог Наполов: миндаль помогает оптимальной работе сердца и сосудов

Миндаль содержит большое количество белков, витаминов, жиров, которые способствуют усвоению жирорастворимых витаминов, а также минералов и антиоксидантов, рассказал в беседе с RT доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения биолог Виталий Наполов.
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