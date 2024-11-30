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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джейлену Брауну пришлось объяснить судье, что означало его празднование после эффектного данка

Защитник «Бостона» прорвался под кольцо и поставил сверху с сопротивлением Джейлена Смита. Сразу после эпизода Браун продемонстрировал жест, напоминающий пристегивание ремня.

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