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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Логинов не планирует возвращаться на централизованную подготовку: «Мы с Бабиковым можем больше принести своей карьере пользы, если будем тренироваться вдвоем»

– Хотелось спросить про письмо о приглашении в сборную. – Мое мнение: надо сначала, чтобы закончился сначала сезон.

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