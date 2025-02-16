Горбачева дважды упала в произвольной программе в финале Гран-при России

Соревнования проходят в Красноярске. Сегодня фигуристка выступила с произвольной программой. Она исполнила четверной сальхов – двойной тулуп, упала с четверного сальхова и тройного флипа, затем сделала тройной риттбергер, тройной лутц – тройной тулуп, тройной лутц с двумя двойными акселями, тройной сальхов.