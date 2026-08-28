ВС РФ нанесли удары по складу ракет «Фламинго» под Киевом

В ночь на 28 августа российские военные нанесли серию ударов по украинским логистическим объектам и морской инфраструктуре, которые используются для снабжения ВСУ.
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