ГУР: Украина попросила Россию передать ей тела погибших при крушении Ил-76 пленных

Украина заявила о том, что попросила передать тела военнопленных, погибших при крушении самолета.Представитель главного управления разведки министерства обороны Украины сообщил о том, что Киев обратился к России с просьбой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии