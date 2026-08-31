Huawei Watch D3 с улучшенным замером давления показали до анонса

Часы получили более точный контроль давления при высокой частоте пульса и умеют анализировать показатели до и после тренировок Компания Huawei продемонстрировала возможности новых смарт-часов Watch D3 на конгрессе Европейского общества кардиологов (ESC) 2026, который проходит накануне глобальной презентации устройства.
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