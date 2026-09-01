Минфин проведёт аукцион по размещению ОФЗ-ПК 2 сентября

Министерство финансов России возвращается к размещению государственных долговых бумаг: 2 сентября ведомство проведёт аукцион по продаже облигаций федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК).
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