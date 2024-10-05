У лицея №64 на Богатырском во дворе дома утром 5 октября не поделили дорогу «Шкода» и делимобиль. «Кто виновник, пока не известно, врезались машины «Фольксваген Поло» (делимобиль) и «Шкода Октавия».
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У лицея №64 на Богатырском во дворе дома утром 5 октября не поделили дорогу «Шкода» и делимобиль. «Кто виновник, пока не известно, врезались машины «Фольксваген Поло» (делимобиль) и «Шкода Октавия».