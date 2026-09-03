В Казани в День памяти жертв терактов возложили цветы к Вечному огню

Сегодня, в День солидарности в борьбе с терроризмом, в казанском парке Победы представители органов государственной власти и общественных организаций, студенты вузов, школьники и неравнодушные жители города возложили цветы в память о жертвах терактов, случившихся в разные годы.
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