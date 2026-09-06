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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ривалдо: «Москва – прекрасный город, мне здесь очень нравится. Я бы хотел поиграть в России, но предложений в мою карьеру не поступало»

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Ривалдо высказался о своем отношении к Москве и России.

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