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Два решающих дня: Зеленский ставит на карту всё. Чем ответит Россия?

Два решающих дня: Зеленский ставит на карту всё. Чем ответит Россия?

Начинаются два решающих дня перемирия в судьбе всех мирных инициатив. Зеленский ставит на карту всё, что у него есть: русские войска подпирают границы Днепропетровской области, а он требует 30-дневного перемирия.

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