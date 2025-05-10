Два решающих дня: Зеленский ставит на карту всё. Чем ответит Россия?

Начинаются два решающих дня перемирия в судьбе всех мирных инициатив. Зеленский ставит на карту всё, что у него есть: русские войска подпирают границы Днепропетровской области, а он требует 30-дневного перемирия.
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