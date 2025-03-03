Неверные путевые листы стали самым распространенным нарушением таксистов

Сотрудники Госавтоинспекции чаще всего штрафуют водителей такси за проблемы с путевыми листами, такие как неверное заполнение или отсутствие данных о предрейсовом прохождении медицинского и технического осмотра.
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