Леонид Слуцкий: «Мне много прилетело, когда сказал, что не верю, что «Спартак» поборется за чемпионство, потому что может пропустить когда и с кем угодно. У них ни одного игрока в обороне, которого можно назвать королем надежности»

Леонид Слуцкий оценил перспективы « Спартака ». «Мне много прилетело, когда я сказал, что не верю, что «Спартак» вдлинную поборется за чемпионство, потому что они могут пропустить когда угодно, с кем угодно, на любой минуте.
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