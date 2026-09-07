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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Леонид Слуцкий: «Мне много прилетело, когда сказал, что не верю, что «Спартак» поборется за чемпионство, потому что может пропустить когда и с кем угодно. У них ни одного игрока в обороне, которого можно назвать королем надежности»

Леонид Слуцкий оценил перспективы « Спартака ». «Мне много прилетело, когда я сказал, что не верю, что «Спартак» вдлинную поборется за чемпионство, потому что они могут пропустить когда угодно, с кем угодно, на любой минуте.

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