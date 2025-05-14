За всё надо платить, а за глупость и тупость тройной ценник

Валерий Фоменков

Что касается непосредственно статьи и всех изложенных в ней выкладок по поводу упадка экономики Запада. Ну, вот нам то, какое до всего этого дело? Это чисто их выбор, пусть и недалёкий. Захотели жить себе в убыток, пусть живут. У нас своих забот выше крыши, вот о них и нужно думать и их решать. И хоть Президент и заявляет о том, что российская экономика развивается и темпы этого развития растут, в реальности пока наблюдается постоянный рост цен и ухудшение благосостояния простого населения. Вот о чём необходимо говорить, а не рассуждать о бедах никому не нужного Запада.