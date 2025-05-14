Здравствуйте, мои дорогие читатели. С 2022 года над Европой носится клич: “Свобода от российских энергоносителей!” Особенное усердие в напряжение глотки проявляют самые жадные до халявных энергоносителей - прибалтийские сявки.
За всё надо платить, а за глупость и тупость тройной ценник
Комментарии
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Валерий Фоменков
Что касается непосредственно статьи и всех изложенных в ней выкладок по поводу упадка экономики Запада. Ну, вот нам то, какое до всего этого дело? Это чисто их выбор, пусть и недалёкий. Захотели жить себе в убыток, пусть живут. У нас своих забот выше крыши, вот о них и нужно думать и их решать. И хоть Президент и заявляет о том, что российская экономика развивается и темпы этого развития растут, в реальности пока наблюдается постоянный рост цен и ухудшение благосостояния простого населения. Вот о чём необходимо говорить, а не рассуждать о бедах никому не нужного Запада.
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6 час.
Владимир Аверков
видишь,ты даже смысла русских слов не понимаешь...ну я тебе объясню,второгодник.....в войне наивысшее достижение-не перемирие,а капитуляция врага...теперь понял,что такое НЕ МЕНЕЕ?
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6 час.
Иван Агеев
"Ржунимагу" как говорили раньше. Посмотри на свою грамоту, чмо "с пид Жмеринки", в России с такими ошибками не пишут.
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53 сек.
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