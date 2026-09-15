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Царьград

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Jaguar Land Rover ведет переговоры с НАТО о продаже Defender Wolf II

Jaguar Land Rover ведет переговоры с НАТО о продаже Defender Wolf II

Jaguar Land Rover ведет активные переговоры с НАТО о приобретении усовершенствованного Defender Wolf Series II, представляя его как часть европейской программы Readiness 2030, направленной на укрепление оборонной автономии.

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