Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) предпринимают попытки вновь вернуться на территорию Суджи. Проникнуть в город они стараются маленькими группами, сообщает российский военный, выполняющий боевые задачи на территории Курской области.
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