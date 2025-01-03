Китай
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Китай

5 подписчиков

В Пекине прошел симпозиум, посвященный изучению рассуждений Си Цзиньпина о работе в сфере природных ресурсов

Пекин, 2 января /Синьхуа/ -- Симпозиум, посвященный изучению и претворению в жизнь сборника выдержек из рассуждений генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина о работе в сфере природных ресурсов, состоялся в четверг в Пекине.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх