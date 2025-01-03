В Пекине прошел симпозиум, посвященный изучению рассуждений Си Цзиньпина о работе в сфере природных ресурсов

Пекин, 2 января /Синьхуа/ -- Симпозиум, посвященный изучению и претворению в жизнь сборника выдержек из рассуждений генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина о работе в сфере природных ресурсов, состоялся в четверг в Пекине.