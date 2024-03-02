OpenAI "категорически не согласна" с иском Маска против компании

Занимающаяся разработками в сфере искусственного интеллекта OpenAI заявила, что "категорически не согласна" с иском предпринимателя Илона Маска против компании и ее гендиректора Сэма Альтмана, сообщили в агентстве Bloomberg.
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