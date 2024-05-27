Оборот обрабатывающей промышленности Москвы в первом квартале 2024 года вырос в 1,5 раза

Оборот обрабатывающей промышленности Москвы, за исключением нефтегазового сектора, в первом квартале 2024 года составил 1,7 триллиона рублей, увеличившись на 48% в сопоставимых ценах по сравнению с январем-мартом 2023 года, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.