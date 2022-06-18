ЦСКА объявил об уходе из команды Юнаса Жеребко

Форвард Юнас Жеребко (35 лет, 208 см) покинул ЦСКА. Для Жеребко мартовский переход в ЦСКА стал возможностью возобновления профессиональной карьеры, поскольку шведский баскетболист оставался вне игры с момента ухода из «Химок» в январе 2021 года.