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ЦСКА объявил об уходе из команды Юнаса Жеребко

Форвард Юнас Жеребко (35 лет, 208 см) покинул ЦСКА. Для Жеребко мартовский переход в ЦСКА стал возможностью возобновления профессиональной карьеры, поскольку шведский баскетболист оставался вне игры с момента ухода из «Химок» в январе 2021 года.

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