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Аргументы и Факты

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Эксперт Рогов рассказал, как вычисляют и уничтожают дроны-ждуны ВСУ

Эксперт Рогов рассказал, как вычисляют и уничтожают дроны-ждуны ВСУ

В эксклюзивном интервью aif.ru председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов раскрыл способы противодействия дронам-ждунам, которые ВСУ активно применяют против мирного населения в Запорожской области.

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