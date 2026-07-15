Эксперт Рогов рассказал, как вычисляют и уничтожают дроны-ждуны ВСУ

В эксклюзивном интервью aif.ru председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов раскрыл способы противодействия дронам-ждунам, которые ВСУ активно применяют против мирного населения в Запорожской области.
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