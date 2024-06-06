Политолог Дэвид Фоглсонг отметил, что, одержав верх в президентской гонке, экс-лидер Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп, возможно, не сумел бы изменить политику государства по поводу киевского режима.
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