МИД: Россия хочет от МАГАТЭ более объективного выражения позиции

ИЗВЕСТИЯ Россия хочет получить от МАГАТЭ более объективное и четкое выражение позиции, заявила в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД России Мария Захарова после посещения гендиректором агентства Рафаэлем Гросси Курской АЭС и города Курчатов.
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