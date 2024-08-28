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МИД: Россия хочет от МАГАТЭ более объективного выражения позиции

МИД: Россия хочет от МАГАТЭ более объективного выражения позиции

ИЗВЕСТИЯ Россия хочет получить от МАГАТЭ более объективное и четкое выражение позиции, заявила в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД России Мария Захарова после посещения гендиректором агентства Рафаэлем Гросси Курской АЭС и города Курчатов.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
ВСЕ  Гросси ПОНИМАЕТ!! А вот назвать виновных не рискует,  опасается своих &quot;демократических&quot; хозяев.......  Мне даже жаль его...
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15 час.

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