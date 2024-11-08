Турпоток из Китая в Россию вырос в семь раз

Число иностранных граждан, желающих посетить Россию в качестве туристов, растет быстрыми темпами. Чаще в РФ стали ездить путешественники из стран Ближнего Востока, например, Саудовской Аравии и ОАЭ, а также Азии – Китая и КНДР.