Турпоток из Китая в Россию вырос в семь раз

Число иностранных граждан, желающих посетить Россию в качестве туристов, растет быстрыми темпами. Чаще в РФ стали ездить путешественники из стран Ближнего Востока, например, Саудовской Аравии и ОАЭ, а также Азии – Китая и КНДР.
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