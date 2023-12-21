В Перми водитель, попавший в ДТП из-за светофора, взыскал ущерб с чиновников

Ответчик обязан компенсировать почти 161 000 рублей владельцу Lifan.В Перми владелец автомобиля Lifan, попавший в ДТП в октябре 2021 года, взыскал компенсацию за ущерб у ответственных за неисправность светофора.
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