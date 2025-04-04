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Русская весна

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Наступление на Запорожском фронте: армия России прорывает оборону врага у Каменского (КАРТА, ВИДЕО)

Наступление на Запорожском фронте: армия России прорывает оборону врага у Каменского (КАРТА, ВИДЕО)

Российские войска активно наступают под Каменским, на западном фланге запорожского фронта. Так, на днях наши бойцы взяли штурмом большой опорный пункт юго-восточнее Каменского и несколько опорников восточнее н.

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