Определять тип нити научились по игольным ушкам каменного века

Благодаря эксперименту можно будет определять, какую нить использовали, даже по обломку иглы. Следы износа, которые нити из конопли и сухожилий оставляют в ушках игл из бивня мамонта, отличаются друг от друга.
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