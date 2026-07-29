Любопытности и ...
Всё может быть!Всякие невероятности
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Любопытности и невероятности

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Определять тип нити научились по игольным ушкам каменного века

Определять тип нити научились по игольным ушкам каменного века

Благодаря эксперименту можно будет определять, какую нить использовали, даже по обломку иглы. Следы износа, которые нити из конопли и сухожилий оставляют в ушках игл из бивня мамонта, отличаются друг от друга.

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