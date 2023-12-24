9 самых громких разводов наших звёзд в 2023: Меладзе, Лель, Бойко и другие

2023 год в отечественном шоу-бизнесе можно официально назвать “годом разводов”. Почему же распались самые крепкие пары? Развод — тяжелое событие для пары, и не важно, кто именно выступил инициатором разрыва.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии