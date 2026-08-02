Юный натуралист

Во дворе маленькая девочка гуляла с детским чемоданчиком, в котором хранила свою необычную находку. Когда она решила показать «сокровище» родителям, те сначала подумали, что внутри игрушка, но быстро поняли, что юная исследовательница принесла настоящий природный «экспонат».
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