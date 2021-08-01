ДрузьяШоу-бизнесМихаил Жванецкий: "С огромным трудом родился в 1934-м, и пришло ощущение праздника... " Литература и история Михаил Жванецкий: "С огромным трудом родился в 1934-м, и пришло ощущение праздника.Вернуться к статье41НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ИльиновГрани Агни Йоги 1971 г. 693. (Гуру). Художник, творя свои картины, вкладывает в них силу своих излучений, степень и характер которых зависят от силы его творческого огня. Эти наслоения сопровождают полотна и остаются с ними на все время их существования, если огни, вложенные в них, достаточно стойкие. Воздействие таких аккумуляторов вибраций очень сильно. Чем огненнее творчество, тем сильнее воздействие. Можно представить себе, какова мощь великих произведений искусства, если созданы они при тесном объединении с Иерархией Света и если их творец сам является Иерархом высокой ступени.Юрий Ильинов🗓 01.08.2021 Карта дня - Мир Благоприятные возможности для вас появляются везде, особенно в сферах, включающих движение: спорт или танцы. Танцуйте сегодня, двигайтесь. Сходите на пробежку. Благодарю за лайки ♥️ 👍🏿 !!!Юрий Ильинов✨ИЛЬИН ДЕНЬ 2 АВГУСТА: ПРИМЕТЫ, ОБЫЧАИ И ТРАДИЦИИ✨ День Ильи-грозного считается особенным для тех людей, чья жизнь так или иначе связана с землей и урожаем. Зная особенности и традиции этой даты, вы сможете замечать и правильно трактовать важные приметы, а также привлечь в свою жизнь благосостояние и успех. Пророк Илия почитается христианами не только в России, но и по всему миру. Житие святого широко известно: его история нашла отражение в сказании о богатыре Илье Муромском, обладавшем невероятной силой. Православные верили, что пророк Илия, отстоявший веру перед лицом врага и доказавший силу молитвы, за свою преданность был живым взят на небеса. Пророк считается покровителем летних гроз, а так же ручьев и рек, не замерзающих зимой. Крестьяне-земледельцы, почитавшие Илию, столетиями замечали особенности его дня, отмечаемого 2 августа. Традиции и приметы, передаваемые из поколения в поколение, подтверждаются и по сей день. «В Ильин день плыть — воду сердить». Считается, что после 2 августа нельзя купаться в пресных водоемах: пророк может рассердиться и сделать течение опасным для пловца. В Ильин день нежелательно заниматься любой работой на открытой местности: рядом должна быть постройка или навес, чтобы укрыться от дождя. Наши предки верили, что перед очами порока можно заключить «грозовой» брак. Для этого нужно было принести друг другу клятвы, глядя на вспыхивающие молнии. Семья, образованная после таких клятв, считается защищенной от всех бед, но если один из супругов предаст другого, то Илия обрушит на него свой гнев. Верная примета: дождливый Ильин день — к урожайному году, а вот солнечная погода 2 августа предвещает засуху и лесные пожары. По обычаю Ильина дня после наступления темноты незамужние девушки в этот день гадают на семейное счастье. Для этого необходимо взять две одинаковые свечи, одновременно зажечь их и посмотреть, какая погаснет первой. Если быстрее прогорит правая свеча, то в будущем году девушку ждет счастливое замужество. Если же левая опередит правую, то предложения придется подождать. Во многих семьях сохранилась когда-то неизменная традиция Ильина дня — выпекание домашнего хлеба. Старшая женщина в доме замешивала тесто, чтобы передать младшим свою мудрость. Младшие женщины выпекали хлеб, после чего собирали за столом всю семью. Считается, что такая общая трапеза помогает оградить дом и его обитателей от ссор, зависти и болезней. В повествованиях о пророке Илие часто упоминается собака, сопровождавшая святого на его земном пути. Считается, то уважить Илью и снискать его благословение можно, накормив или приютив бездомного пса, встретившегося на вашем пути. И наоборот: ударить животное — непростительный грех, за который Илия накажет обидчика. Старожилы советуют в этот день не ходить в лес в одиночку: принято считать, что злые духи прячутся от грозного ока Илии в лесной чаще, а неаккуратного путника могут запутать и не выпустить.Юрий Ильинов💫НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ. На Ильин день не редки проливные дожди с грозами. Грозы эти настолько пугали птиц, что ночи на Илью прозвали «воробьиными». По преданию, в это время огненная колесница Ильи мчится по небу, поэтому мы слышим раскаты грома. С небес Илья насылает на землю сильные ливни, изгоняя злых духов. Иногда образ Ильи-Пророка сливался в сознании людей с образом Ильи-Муромца, и тогда объясняли гром его богатырскими конями, скачущими по небу. Грозы в этот день считались знаком, указывающим на сосредоточие злых сил. Если молния била в засохшее, корявое дерево, считали, что в нем жила нечистая сила, или же ведьмы устраивали здесь пляски и шабаши. Если же она попала в чей-то огород или дом, говорили, что Илья-Пророк наказывает за грехи перед людьми и перед самой природой. Тем не менее, молния могла быть и хорошим знаком. Яркие и светлые всполохи молний указывали людям, где строить церкви, а если молния била во двор дома, там мог быть зарыт клад. Считалось, что в это время подходит к концу лето. Начинают желтеть листья, стынет вода, все чаще льют дожди. Таким образом Илья-Пророк смывает с земли грехи людей. Многие календарные и хозяйственные приметы связаны в сознании народа с этим днем. В этот день перегоняли пчел: считалось, что с пчелами можно работать, потому что и сама пчела любит труд. К Ильину дню положено было скосить и сжать сено. Сильная жара на Илью предрекала пожары, а дожди обещали хороший, обильный урожай. 💫ЧЕГО НЕЛЬЗЯ БЫЛО ДЕЛАТЬ НА ИЛЬИН ДЕНЬ? Работать на Ильин день категорически запрещалось: считали, что Илья-Пророк может наказать за непочтительность. Не выходили даже в поле, иначе молния могла сжечь посевы или собранные стога сена. Однако до этого дня нужно было работать не покладая рук: именно так готовились отмечать праздник. Не пускали в дом шмыгающих за порог собак и кошек, так как верили, что распуганная Громовержцем нечисть обращается в мелких животных и может таким образом проникнуть в дом. Так старались защитить свое хозяйство от града и буйных гроз. Привечать бездомных кошек или приносить в дом больных, подбитых птиц тоже считалось дурным знаком. Было принято закрывать или занавешивать зеркала. Объясняется эта примета довольно просто: считалось, что молния часто бьет в блестящие предметы. Старики советовали закрывать всю блестящую посуду, например, самовары, а то и вовсе выносить их из дома.Комментировать
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