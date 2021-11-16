В Приморье хотят ввести обязательную вакцинацию для пенсионеров

Из-за сложной эпидобстановки, связанной с заболеваемостью COVID-19, в Приморье могут расширить перечень лиц, для которых введена обязательная вакцинация от коронавируса.
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