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Почему по Белгороду?

Почему по Белгороду?

Теперь понятно, почему киевский режим совершил эту отчаянную террористическую атаку на мирных жителей в Белгороде -  Это не потому, что их собственная оборона убила некоторых украинских мирных жителей (ПВО кривое).

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Комментарии
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N
Nata
Удивляться совсем не чему. Как в сороковые , так и сейчас фашистов снабжала вооружением, боеприпасами, продовольствием вся европа. Наследница тогдашней британской короны сама зиговала. Ничего не изменилось в их отношении к нам. Все те же алчные устремления и желание нас уничтожить. Просто следует запомнить, что друзей у нас там нет и всегда быть на стороже, а бить так наотмашь. Миндальничать с врагом нельзя.
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11 час.
Александр
И знаете как? Так вперёд.
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11 час.
Семен Борисов
Может пора уже у..бать по Чехии?Чё стесняться то???
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7 час.

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