Почему по Белгороду?

N

Nata

Удивляться совсем не чему. Как в сороковые , так и сейчас фашистов снабжала вооружением, боеприпасами, продовольствием вся европа. Наследница тогдашней британской короны сама зиговала. Ничего не изменилось в их отношении к нам. Все те же алчные устремления и желание нас уничтожить. Просто следует запомнить, что друзей у нас там нет и всегда быть на стороже, а бить так наотмашь. Миндальничать с врагом нельзя.