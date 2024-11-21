May Mobility протестирует беспилотные шаттлы в Анн-Арборе

Компания May Mobility постепенно расширяет свои возможности в области вождения без водителя. На этой неделе стартап запустил небольшое развертывание автономных шаттлов, которые будут самостоятельно передвигаться по фиксированному маршруту без участия человека-водителя.
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