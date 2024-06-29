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    Главное, что бы не ссали отдавать ПРИКАЗЫ!!!А что делал Генер...
  • Gennady Sokolovsky
    Дело с мостами и туннелями абсолютно не в "политической воле Верховного". Тут посложнее пасьянс. Голову включи и поду...А что делал Генер...
  • Gennady Sokolovsky
    Танк АЛЁША есть благодаря УРАЛВАГОНЗАВОДУ. Экипаж - благодаря СОВЕТСКОМУ ВОСПИТАНИЮ.А что делал Генер...

А что делал Генеральный штаб до сих пор?

А что делал Генеральный штаб до сих пор?

Глава Минобороны Андрей Белоусов поручил Генштабу ВС России принять меры оперативного реагирования на связанные с ростом активности беспилотников США в акватории Черного моря провокации — В Минобороны России отметили возросшую интенсивность полетов стратегических беспилотных летательных аппаратов США над акваторией Черного моря, которые осуществляют разведку и целеуказания высокоточному оружию, поставляемому вооруженным силам Украины западными государствами, для нанесения ударов по объектам России.

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Комментарии
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Gennady Sokolovsky
Танк АЛЁША есть благодаря УРАЛВАГОНЗАВОДУ. Экипаж - благодаря СОВЕТСКОМУ ВОСПИТАНИЮ.
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25 мин.
Gennady Sokolovsky
Дело с мостами и туннелями абсолютно не в &quot;политической воле Верховного&quot;. Тут посложнее пасьянс. Голову включи и подумай.
Ответить
19 мин.
Олег Кульков
Главное, что бы не ссали отдавать ПРИКАЗЫ!!!
Ответить
4 мин.

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