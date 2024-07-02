Макрона обвинили в подготовке к «административному перевороту»

Лидер фракции «Национального объединения» в парламенте Франции Марин Ле Пен обвинила президента страны Эмманюэля Макрона в подготовке к «административному перевороту» путем замены ключеых сотрудников на лояльных себе людей за четыре дня до второго тура выборов в Национальное собрание страны, – сообщает во вторник, 2 июля, телеканал France Inter.