Фергюсон рассказал о сорванном бое с Махачевым: «Я был готов драться в Абу-Даби, но этого не произошло»

Рейтинговый легковес UFC Тони Фергюсон заявил, что был согласен выйти в октагон против Ислама Махачева, однако этот бой не состоялся.

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