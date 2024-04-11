Срочно! ФСБ: на Кубани задержан пособник украинских спецслужб

Пресечена деятельность пособника украинских спецслужб. После проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками федеральной службы безопасности был задержан местный житель, который сотрудничал (как подчеркнули в УФСБ - по собственной инициативе!) с представителем ГУР МО Украины.
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