Срочно! ФСБ: на Кубани задержан пособник украинских спецслужб

Пресечена деятельность пособника украинских спецслужб. После проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками федеральной службы безопасности был задержан местный житель, который сотрудничал (как подчеркнули в УФСБ - по собственной инициативе!) с представителем ГУР МО Украины.