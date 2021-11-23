Чемпионат России. Московское «Динамо» разгромило «Волгу», «Енисей» победил «Родину», другие результаты

23 ноября прошли очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом. Московское «Динамо» разгромило «Волгу» (11:1), «Енисей» победил «Родину» (4:2).

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