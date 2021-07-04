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«Было больно смотреть»: украинцы раскритиковали сборную за разгром от Англии на Евро-2020

«Было больно смотреть»: украинцы раскритиковали сборную за разгром от Англии на Евро-2020

Спорт Футболистов поддержал Владимир Зеленский. После разгромного поражения сборной Украины на Евро-2020 от Англии со счетом 0:4 итоги матча подвел главный тренер Андрей Шевченко.

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