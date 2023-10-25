Доцент Иванова-Швец рассказала о весомых надбавках к пенсии россиян с 1 ноября | ТСН24

Некоторые жители России станут получать повышенные пенсии с ноября 2023 года. Об этом рассказала доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец, передает телеканал «360» со ссылкой на «Прайм».
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