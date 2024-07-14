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Царьград

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Время пришло? Главком ВСУ Сырский согласился на капитуляцию

Время пришло? Главком ВСУ Сырский согласился на капитуляцию

Депутат Рады Безуглая рассказала, на что именно согласен Александр СырскийДепутат Верховной рады Марьяна Безуглая со ссылкой на свои источники сообщила, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не верит в победу своей армии.

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